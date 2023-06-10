民進黨前婦女部黨工先前爆料遭合作廠商性騷擾，向上級反映卻遭吃案，昨晚民進黨公布該案調查結果，認定時任婦女部主任許嘉恬未依規啟動必要程序，確有相關行政疏漏，但時任副秘書長林飛帆的作法與黨內規定並無相違，即認定林飛帆沒有吃案、包庇。媒體人黃揚明今(10日)指出，林飛帆已經自爆知道導演「輝哥」就是加害者，若是在「輝哥」與陳時中合照之前林飛帆就下令要終止合作，「那就是整個黨都不鳥你」。

黃揚明今在政論節目《張雅婷辣晚報》中表示，林飛帆的情節在他自己描述好像真的「不關他的事」，且林飛帆當時也有3點指示，「第一，若當事人願意，應協助當事人進入性平程序；第二，若當事人有需要，應提供當事人法律協助；第三，立即停止與該廠商的合作。」

黃揚明指出，林飛帆上週是說「知情、但不知道細節」，但現在卻漏了一個餡，「他知道是哪個廠商，他知道輝哥是加害者」，那時間序就很重要。

黃揚明表示，據受害的前女黨工稱事發時間是去年9月2、3日，沒過多久就向黨中央提出申訴，「那林飛帆到底是哪一天跟許嘉恬講這段話，必須要講出來」。

黃揚明解釋，「輝哥」在9月22日還出席時任台北市長候選人陳時中的座談會，如果是在22號之前林飛帆就下令終止與輝哥合作，「那就是整個黨都不鳥你啊」，明明知道他會性騷擾，民進黨的候選人還找輝哥站台，這不是很荒謬嗎？

黃揚明說，這就不是許嘉恬吃案，是民進黨知道輝哥會性騷擾，還繼續讓輝哥出席公開場合、跟陳時中合照，「你們擺明了是在害陳時中」。若是在22日之後林飛帆才跟許嘉恬說終止合作，那還比較說得過去。

但黃揚明也提到，去年代表民進黨選台中市長的蔡其昌，其政治獻金申報紀錄中，去年11月有支付一筆199萬的廣告宣傳費給輝哥任職的廣告公司，「是不是你們還繼續跟他合作？」

黃揚明也說，也許付款時間跟合作時間有落差，所以時間點非常重要，一定說清楚，否則林飛帆所說的事件脈絡，就只是為了串供而串供，就算是自稱還原對話，也沒有錄影、錄音可以佐證。