金門自昨(9)日晚間便下起間歇性大雨，今(10)日上午一名蔡姓女子冒雨騎車於金湖鎮市港六路口與轎車發生碰撞，造成蔡女手腕及骨盆骨折躺於路上淋雨無法動彈，幸虧後方三名軍人駕車經過，見狀立即下車協助撑傘照顧傷者並引導往來車輛，路過民眾看到阿兵哥見義勇為、冒雨助人的義舉都大表稱讚！

根據警方指出，今日上午10時43分左右，陳姓民眾(男、59年次)駕駛紅色自用小客車，沿金湖鎮市港六路塔后往武德新莊方向直行，至市港路口時與蔡姓民眾(女、54年次)騎乘普通重型機車，由市港路新市圓環往湖前方向行駛發生碰撞，致蔡女右手腕及骨盆骨折，緊急送往衛福部金門醫院就醫，另陳男則未受傷。警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通。經對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，肇事責任警方目前正在查證中。

縣警局金湖分局提醒民眾，車輛行經交岔路口應減速慢行，並依路權劃分優先順序，轉彎車應讓直行車先行，左方車應讓右方車先行；另進入路口均應做好「速度管理」、並做好「減速」、「 停」、「讓」之準備，以確保他人及本身之安全；如未依規定讓車，將依照《道路交通管理處罰條例》第45條，裁處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。