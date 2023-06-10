俄羅斯去年2月24日對烏克蘭正式展開「特殊軍事行動」，至今（10日）進入第472天。加拿大總理杜魯道10日現身基輔訪問時宣布，加拿大將向烏克蘭提供軍事援助，加入多國協助烏克蘭訓練戰鬥機飛行員。烏克蘭總統澤倫斯基則表示，烏方反攻行動已展開，除此之外沒有說明細節。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）10日在基輔與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）一同召開記者會。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）9日稱烏方必定已經展開大規模反攻，記者問澤倫斯基對此有何回應？澤倫斯基聞言聳了聳肩、揚起眉毛，表情帶著不屑意味。他僅表示，反攻行動的確已在烏克蘭境內登場，但不透露反攻行動進行到哪個階段。他面帶微笑說道：「烏軍高階將領們心情愉快。請把這個訊息轉告普丁。」

🇺🇦🔱 A touching video of President Zelensky welcoming The Prime Minister of Canada to Kyiv. 10/06/23.



🇺🇦🔱 Zelensky official.

I welcome Canadian Prime Minister Justin Trudeau and representatives of his team to Ukraine.



Despite all Russia's efforts to bow our people, Ukrainians pic.twitter.com/u2ggEaMHkc — Tracey/UkrzaliznytsiaFella 🇬🇧🇺🇦 #NAFO (@trajaykay) June 10, 2023

杜魯道在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基一同召開的記者會。他也宣布，加拿大會向烏克蘭提供價值3.75億美元（約新台幣115億元）的軍事援助。

杜魯道說，加拿大查扣一架去年降落於加國境內屬於俄羅斯人的安托諾夫（Antonov）貨機，最近已展開沒收程序並交付給烏克蘭。

美國有線電視新聞網報導，杜魯道此行並未事先公告周知，他抵達基輔之後，澤倫斯基在Telegram發文宣布「歡迎加拿大總理杜魯道與其團隊代表到訪基輔」。兩人在聯合記者會後發布聯合聲明，「烏克蘭人民可仰仗加拿大，只要烏克蘭有需要，加拿大會在政治、財政、人道、軍事等層面提供支援，加拿大會以個別國家管道支持，也會透過7大工業國集團、北約、聯合國與其他任何論壇的國際合作形式承擔重任」。