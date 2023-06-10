新北幼兒園餵藥案，新北市府今天說，某些支氣管藥物、腸胃藥含微量苯巴比妥，會列入檢調參考。但藥師指出，這「非常罕見」，若未經醫師看診就給處方藥恐已違法。

媒體報導，這間幼兒園長與多名教保員供稱是家長同意餵給幼兒感冒藥水，而檢警依查扣監視影像，比對拍到被餵藥學童，家長都有寫填寫餵藥單，但部分監視畫面消失，仍須調查釐清。

新北市衛生局長陳潤秋今天上午在市府記者會表示，幼兒是否被餵藥要由檢方釐清，但某些支氣管藥物、腸胃藥會有微量苯巴比妥，這些會列入檢察官偵辦參考。

對此，中華民國藥師公會全國聯合會副發言人王明媛晚間接受媒體聯訪時表示，巴比妥和苯芭比妥是巴比妥鹽類中，結構類似但不完全相同的2種成分，說穿了是一樣的藥理分屬。

王明媛指出，巴比妥主要作用是舒緩、放鬆，腸胃藥跟感冒藥含有巴比妥成分者「非常罕見、幾乎沒有」，且巴比妥類成分作用於中樞神經，腸胃用藥則作用在周邊神經，位置不同。

王明媛直言，巴比妥是很老舊成分，缺點很多，除容易成癮有依賴性，隨食用時間越長、劑量也跟著增加，現在好的藥越來越多，包括副作用都少很多，因此醫生也不太喜歡使用含有巴比妥成分的藥品。

至於經家長同意餵食感冒藥部分，王明媛表示，若不是家長親自帶小朋友就醫所開立的藥品，園方沒有醫事人員，不可以隨便給藥，尤其巴比妥屬於處方藥，到底從何管道取得，恐已違反醫師法、藥事法。

此外，據了解，今天在藥師間流傳，早在1個多月前，已有與幼兒園相關人士向藥師詢問，感冒藥中是否會含有巴比妥等成分問題。