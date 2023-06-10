大同警分局日前接獲民眾檢舉，指隆和里里長沈春華，在景化街服務處設室的i郵箱強占騎樓，警方到場清空時遭沈激動制止，她事後還率眾前往分局抗議，指控警方鎖喉、強制抬人是侵害人權，對此大同警方公布執勤影像，畫面中里長不斷要上前制止，但2名女警柔性將其隔開，並好聲好氣勸說：「妳身體小心」全程均未看到鎖喉或抬人。

大同警方表示，轄內民眾檢舉里長辦公室設置「i郵箱」強占騎樓，經告知限期清空但未獲回應，分局人員9日前往強制執行，過程中雖多次告知里長沈春華是在執行公務，但沈反應十分激烈，10日還前往分局抗議，指控警方鎖喉、抬人，欺人太甚侵害人權。

警方公布清理時的影像，過程中里長不斷要上前制止警方清空騎樓，2名女警伸出手攔阻沈，過程中女警是圍著不讓她上前，並不斷提醒「妳身體小心」、「我們是在執行公務」，警方強調並未有里長指控的執法過當情形。

騎樓清除後，里長仍保留肥料袋及部分花盆等物，足供行人通行無礙，大同警方強調，騎樓本身即為道路之一部分，不論為法定或私有，均屬道路交通管理處罰條例第3條「道路」之定義，呼籲民眾勿堆放雜物，以免受罰，並維行人通行順暢與安全。