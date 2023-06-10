富邦悍將10日與味全龍打到8局，因雨裁定0比0握手言和，安得勝開賽連續解決龍隊17名打者，直到被石翔宇安打後才讓對手首度站上壘包，最終他投7.2局飆9K，僅被敲3支安打、無失分，獲選單場MVP。

安得勝前役重回先發首戰僅投5局失6分，今天表現判若兩人，讓對手17上17下，包含6局下被張祐銘敲出二壘方向滾地球，葉子霆上演美技守備，擋下可能形成的安打球。

「如果你們有看到我的反應，當我看到他（葉子霆）撲下那一球，我是滿驚訝的，能夠抓下這個出局數。」儘管無安打比賽被石翔宇打破，但安得勝看得很開，「我的投球型態主要是讓對手擊出滾地球，雖然被安打覺得很可惜且遺憾，但很難得有機會可以挑戰無安打，更重要是我能把局數拉長且降低失分。」

7局投完安得勝用球數才83球，8局下續投卻在2出局後碰上亂流，安打、觸身球、四壞保送形成滿壘，好在曾峻岳飆K化解危機。「有在看比賽的人都會知道這是個正確的決定，投手投到比賽後段用球數偏多，加上氣勢已經倒向對手，換全新的投手上去面對打者是正確的決定。」

總教練丘昌榮也說：「安得勝今天控制力、尾勁、伸卡球都投得不錯。主要是用球數達到100球體力有點下滑。」雖然球隊沒有吞敗，但打擊低迷仍是教練團認為需要加強的地方，「我們6次得點圈沒辦法拿到分數，對投手壓力很大，要繼續努力，打擊教練也都有給年輕球員課題做加強。」