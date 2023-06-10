女星林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，嬌小身材卻有極大反差的E罩杯上圍，獲得許多網友喜愛，高人氣讓她迅速升格新一代啦啦隊女神，也成為各大節目的熱門嘉賓，舉手投足都成為粉絲討論的焦點；近日她飛泰國旅遊，她卻自嘲私下模樣像打掃阿姨。

林襄日前在社群平台曬出旅遊照片，她與一票好友飛到泰國旅遊，開心分享：「來到一個很像熱帶雨林的咖啡廳，好好玩，今天月經來痛到一直傻笑，看起來好呆」，她PO出多張照片，只見林襄在當地小河乘坐小船，穿著白底泰迪熊洋裝，頭上是白色針織頭巾，看起來非常可愛，其中一張照片她面無表情拿著船槳，事後自嘲狀態像是「打掃阿姨」。

貼文曝光後引來5.6萬網友點讚，網紅奎丁讚：「後面兩張的色調好好看」、Rakuten Girls副隊長誇：「好像小寶寶」，許多網友表示「像洋娃娃」、「寶寶太Q哩」、「真的好適合」、「好像迪士尼的公主」、「這樣好像襄寶寶」、「泰國風情的少女小襄」、「可愛的村野山姑」、「這阿勞可以喔，打掃要預約嗎」。

除了划船，林襄與友人還有去當地的動物園景點與長頸鹿合照，也有去當地海鮮市場大飽口福。林襄是樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」成員，前陣子她與球團飛美國奧克蘭帶來賽前精彩表演，工作之餘她們也到當地景點逛逛，走在路上還被粉絲認出合影，林襄說：「在美國這麼遠的地方也有那麼多我們的粉絲，真的是很感謝大家對女孩的支持，我們會更加努力。」