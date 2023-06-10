泰國男星Gulf在2019年以BL劇《與愛同居》紅遍全亞洲，挾帶著高人氣首度來台舉辦粉絲見面會，今（10日）抵台吸引上百名粉絲接機，他受訪時直呼「覺得他們好可愛喔，非常開心」，更透露小時候有學過中文，小秀一段從1數到10，也說，爸媽來過台灣旅遊，有推薦他品嘗道地小吃，特別點名想吃小籠包、水煎包、胡椒餅等，不忘請記者推薦，聽到麻辣鍋後，他開心表示：「我也非常喜歡吃辣，想要挑戰看看。」

Gulf擁有帥氣臉蛋和迷人笑容。（羅永銘攝）

擁有帥氣臉蛋的他，曾被大讚是「泰版李敏鎬」，Gulf謙虛表示，很榮幸可以跟這麼高評價的男神畫上等號，「但我還是做我自己比較好」，被問及是否有保持帥氣外貌的秘招，他認為休息是最佳的美容良藥，曾最高紀錄一口氣睡了12小時，且自己是不怎麼會做夢，很容易進入深層睡眠的類型，不過也笑說因為最近行程太滿沒太多時間睡覺，拍戲的話，平均每天才睡6個小時左右，「所以我現在不敢隨便開口建議」。

Gulf自曝吃海鮮會過敏。（羅永銘攝）

而他的招牌笑容相當有感染力，Gulf說「我私下其實比較安靜，幾乎都在睡覺」，但的確很常聽到粉絲稱讚看到他的笑容就能高興一整天，自己也會很開心，坦言「我最大的魅力是微笑」，像是鄰家大男孩的感覺，會持續帶給大家歡樂，也感謝粉絲們對自己不離不棄。今天訪問現場，他也還一一送上泰國帶來的伴手禮給所有到場的記者們，態度相當親民，Gulf還提到「我認為眼睛是最重要的部位，因為主要都是先透過眼神來交流」，自己的理想型正是眼睛漂亮的人。

Gulf一一送上泰國帶來的伴手禮給所有到場的記者們。（羅永銘攝）

Gulf之前曾說自己對海鮮過敏，今也透露本來小時候魚蝦都能吃，但10幾歲吃海鮮時開始會喉嚨、嘴巴發癢，後來怕自己生命有危險就完全不敢碰，「從知道到現在都沒有破戒過，因為有過敏不敢隨便挑戰，我其他都能吃，唯獨海鮮」，所以他世界末日來臨最想吃的就是海鮮，再被問到最想吃哪一樣海鮮，他指名龍蝦，笑說每次在餐廳看到都很想吃。