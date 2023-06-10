5億高中生案情疑點重重，日前台中地檢署罕見發布新聞稿聲明，賴生死因符合「高處墜樓」，並以1千種毒物檢測，未驗出酒精、催芽劑以及其他常見毒藥物反應，法醫高大成也回應，賴生99.9999%遭氯化鉀殺死，並怒轟嫌疑人夏姓男子「從頭到尾都在說謊」；對此，靈媒冰冰小姐聲稱有被賴生託夢，並且揭出案情內幕。

《關我什麼事》節目中，靈媒冰冰老師受訪，她提到因手機不斷跳出「5億高中生命案」新聞訊息，當她看了之後感到「毛骨悚然」，因此心想若自己能幫上忙，希望賴生來找她幫忙，她指出，賴男果真晚上入夢，也看見夢中的賴生「瘦瘦弱弱」的身形。

冰冰老師還提到，賴生向她述說幾件事，其中一件賴生非常在意，就是賴生澄清「自己是異性戀」，同婚嫌疑人夏姓男子也是，另外，賴生針對「2人會什麼會同婚」也回應，「夏男曾說『因為你(賴生)的財產太多，引起黑道覬覦，我們家(夏家)很有黑道背景，可以幫你處理這件事，若你嫁給我就是我的人，他們(黑道)就不會對你怎麼樣，也不敢對你怎樣』」，賴生還說，因為要保護媽媽，所以沒有和媽媽說，便和夏男登記結婚。

冰冰老師接著說，賴生提到這件案子，夏姓父子「預謀很久」，並非臨時起意，並且還有共犯，並指出應該事「集團式犯案」；另外，賴生也提及，前一個星期，並不知道自己已經死了，後來看到自己的身體不斷被用，還有相關新聞報導，才知道自己已經過世，且是在突然狀態下離開。

另外一位來賓，資深刑警高仁和也表示，自己透過神明和賴生對話，賴生表示自己在草地上已過世，並說自己最後是站在8樓的樓梯，並遭人從後方勒住便失去意識，也提及有人在8樓埋伏很多天，高仁和則問「和針孔有關嗎？」，賴生則回應「針孔就是唯一的關係」，但不確定被打了什麼東西；最後，賴生提到魂魄一直在媽媽身邊，第2魂魄則在兇手旁，還有第3魂魄草地上，並希望法師能將魂魄引到牌位裡面，也要媽媽不要傷心。

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