民進黨部日前接連爆出職場性騷擾，台北市議員鍾沛君近日踢爆，自己於2022年曾遭到政治評論員朱學恒強吻性騷擾，引發社會各界憤怒。而近日就有一份最新的民調指出，性騷案是否會衝擊2024總統大選及立委選情，有近6成的民眾認為「會影響政黨形象頗深」，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》7日起進行網路民調，針對民進黨接連爆出職場性騷擾，台北市勞動局也已發文給民進黨中央、國民黨智庫等相關單位要求說明，有人就開始擔心，若未能順利止血，恐衝擊2024總統大選及立委選情，截至10日晚間22時，已有1萬5千人參與投票，對於「政壇性騷案頻傳，你認為會對2024選情造成影響嗎？」，有922票的民眾覺得「會，影響政黨形象頗深」，只有612票的民眾「不會，等到選舉日已被淡忘」。

而參與這場投票的網友，認為「會」的民眾表示，「一定會，而且影響民進黨形象頗深」、「會影響民進黨選情」、「品德是判斷政治人物一個指標」、「吃案嚴重當然會」；認為「不會」的民眾則表示、「人民是健忘的」、「到選舉前還那麼久，選民是健忘的﹗」、「抗中保台一喊，綠選民就忘記了」、「很多有病的人不會在乎的」。