大陸遼寧號航空母艦進廠維修，傳將改裝電磁彈射裝備。退役少將栗正傑10日表示，遼寧號「不太可能」升級電磁彈射裝備，因為電力需求要很大，負荷不了，而且工程也太大了。

在10日中天節目《張雅婷辣晚報》主持人張雅婷問到，遼寧號可能升級電磁彈射裝備嗎？栗正傑回應表示，不太可能，因為電力需求要很大。當初大陸從蘇聯買瓦良格號回來，已經改裝過一次。若再去做這麼大的改裝，它沒有那麼大的電力負荷，況且技術也是個考量，工程太大了。

栗正傑接著指出，這次遼寧號進場維修，因為它是傳統電力，年底就可恢復執行戰備，只有半年的時間去做保養維修。美國核子航母靠港維修，需要4年，傳統動力則大概半年，半年時間要改裝電磁彈射，可能性不大。

栗正傑表示，電磁彈射現在裝在福建號上，而在075兩棲攻擊艦上裝電磁彈射，最大的優點是，不論飛機大小都可以。遼寧號、山東號上面則只有一種飛機，那就是殲-15戰鬥機，沒有看到螺旋槳式飛機，因為螺旋槳飛機不能在這種航母起飛降落，它的速度不夠，必須要有電磁彈射。