中市大里區日前1名游姓女子全身嚴重瘀傷送醫不治，檢方會同法醫相驗解剖，認為死因可疑，恐與4年前一起邪教以「借竅驅魔」打死信徒案有關。檢警拘提游女的詹姓、許姓女室友及2名林姓信徒等4女調查，檢方10日複訊後，認為涉傷害致死等罪嫌重大，以涉重罪、有勾串共犯、湮滅證據及逃亡之虞，將4人聲押禁見；法官開羈押庭漏夜審理，在晚間9時40分裁定詹女、許女收押禁見，另2人仍在審理中。

中市游女全身瘀傷慘死，檢警懷疑與邪教虐毆信眾有關，檢方複訊後聲押4名信徒，法官晚間已裁定收押2人。（陳淑芬攝）