「日本AV界第一美腿」新有菜2016年3月成為S1專屬女優出道，因為最強美腿和少女般的高顏值迅速竄紅，2018年還拿下了日本指標性頒獎典禮「DMM成人賞」最優秀女優獎的殊榮，人氣超高的他，曾多次來台參加TRE台北國際成人展，在台灣知名度相當高，暌違3年登台，比起前幾年，更穩重、更成熟，也證明了這麼久不見，她在台灣依然還是人氣女王，近日更受邀擔任亞洲第一男性娛樂品牌《JKF》6月封面人物。

疫情過後第一次的海外工作就獻給台灣，新有菜開心說「台灣都沒什麼變」，也迫不及待要品嚐滷肉飯、小籠包和火鍋等美食，並向粉絲預告將出席8月2日「AV＋年度風雲女優大賞」以及8月4日到6日「TRE台北國際成人展」，想到要與粉絲見面就超興奮。這次雜誌搭配端午節主題，新有菜開心說：「自己在端午節會嘗試立蛋成功許願，我想成為大谷翔平（日本知名棒球選手）！」無厘頭發言讓大家笑了出來，原來新有菜是大谷翔平的粉絲，非常崇拜他，希望能成為像他一樣厲害的人。

新有菜有「日本AV界第一美腿」之稱。（JKF提供）

出道8年貴為一線AV女優的新有菜，拍攝經驗豐富，她分享現階段要在5、6個工作人員面前演出，還是有點害羞，一直無法習慣這件事，不過她依然會敬業完成工作，最不能接受就是把肌膚塗黑，從來不考慮拍攝「日燒」相關主題。接著新有菜更宣布重大決定，就是最近考慮中出解禁，「我出道也有一段時間，是時候拍攝中出題材了，目前最想挑戰的主題應該是這個吧！」更多內容請洽JKF的官方推特。