前新竹市長林智堅論文抄襲案，被調查局調查官余正煌提刑事自訴，指控林違反著作權法。雙方達成和解，林智堅捐款30萬元給公益團體，余正煌撤回所有告訴。媒體人張禹宣表示，林智堅隻字未承認論文抄襲，也未還給余正煌清白。小智的戰清白還真的給他戰到了，難不成小智還真能來個華麗轉身，重新回到政壇。對此，前立委郭正亮10日就表示，「現在就讓學倫案的林智堅立刻重返政府，我覺得這個機率非常低，依我了解的賴清德不會做這種事」，引發討論。

前新竹市長林智堅論文抄襲案，被捲入風波的調查官余正煌委由律師到台北地院提刑事自訴，控告林違反《著作權法》，法官許峻彬承審安排在9日調解，林及余都親自到庭， 經林鈺琅庭長親自調解，雙方達成調解，官司落幕。

今年1月11日法官張德寬傳訊林智堅，林出庭應訊時說，他沒有抄襲余正煌論文的動機及必要，所以沒有認罪問題；他的論文是以2014年自己參與新竹市長選舉作為依據所寫作，是用他自己內部團隊委外的民調來分析，且是陳明通老師指導。

而郭正亮10日在政論節目《少康戰情室》中表示，「我覺得賴清德學倫案都不准人家參選，要把那個經歷扣除，現在就讓學倫案的林智堅立刻重返政府，我覺得這個機率非常低，依我了解的賴清德不會做這種事」。