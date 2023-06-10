百萬YouTuber蔡阿嘎因一支「日本5大雷店餐廳」影片，誇張的拍攝手法遭到台灣、日本網友不滿，事件炎上數日，他兩度發布道歉聲明，用日文與影片的方式表達歉意，今日他再更新動態，表示：「背負著大家的責難、期待與悔恨，扛著它們繼續勇敢的往前走！」

蔡阿嘎今（10）日在社群平台發文，表示：「今晚想說說自己的內心話，首先很抱歉前陣子佔用了非常多的社會版面資源。做了不好的事情，也完全接受大家的批評指教，我真心認錯，沉澱自己，並設法改善。」經過此事之後也有人好奇蔡阿嘎會不會繼續拍片，他提到還有許多人願意支持、願意原諒、願意相信他們的人，「為了你們，也為了身邊的夥伴，我必須趕緊調整腳步、虛心改過，同時背負著大家的責難、期待與悔恨，扛著它們繼續勇敢的往前走！」他也說如果在這裡停下腳步就沒機會證明自己是真心悔過，他也期望希望在幾年後的未來，都能對當時的自己說：「謝謝你當時的不放棄！」

（來源／影片取自蔡阿嘎YouTube，如遭刪除請見諒。）

事實上蔡阿嘎是社工出身，過去時常熱心公益，曾公布要成立「好里家社福協會」回饋社會，機構已經順利登記運作，且不支持捐贈，資金是自掏腰包，他透露有兩大年度計畫，分別為「有才獎助學金」和「SFC大專福利社」，有才獎助學金針對10歲到18歲的青少年，可由個人、社福單位申請推薦，一年會提供25個名額，一人可領2萬塊獎學金，或是2萬塊實物。SFC大專福利社針對服務性社團，只要服務對象是兒童或青少年就可以申請，一年會有10隊名額，每一隊服務基金5萬塊，另外再贊助30件客製隊服，目前獎學金已經陸續發送。