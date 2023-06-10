張清芳暌違8年攻蛋，10、11日舉辦「張清芳Stella《TimeLESS》演唱會2023」，此次開唱除了獻給歌迷，更是為了她即將赴美留學的兒子，主舞台以壯觀四面台打造，並訂製造不斐的花瓣型升降舞台，編曲結合弦樂、國樂團，全場動用49位樂手，16名舞者復刻經典70年代大型排舞現場，製作成本超過5000萬。

張清芳今晚以〈我還年輕〉開場，40年不變的高亢嗓音立刻勾起在場所有人回憶，唱完〈無人熟識〉等歌，她迫不急待向滿場歌迷打招呼：「等了7首歌才讓我講話，這次的觀眾，你們真的嚇到我...開票那天連記者會都沒開，（門票）9分鐘就秒殺了，真的把我嚇到，感覺我好像比以前紅。」全場報以熱烈掌聲。

張清芳上回攻蛋，當時前夫宋學仁還坐在台下支持，2人婚姻關係3年前畫下句點好聚好散，她今大方分享離婚後的生活，感性說：「我跟我媽媽住在一起，我天天禱告、她每天拜拜，但我們都很滿足、都很享樂，〈詩歌-水深之處〉這一段是我堅持的，信仰非常重要，我是靠著祂一步一步地走，今天才能站在這裡。」

她也提到這幾個月無論去到哪，大家都會關心她即將開唱，「雖然我不是經常出現，但我知道你們心中都有我」，全場如雷掌聲，讓她更確定開四面台演唱會的決定是對的，「因為我要聽到來自四面的掌聲，真的很爽」。

張清芳今邀ELLA擔任演唱會嘉賓。（上引娛樂提供）

演唱會中場迎來第一位嘉賓瘦子，2人合唱她的歌〈哎唷喂呀〉，她笑說團隊原想勸她打消念頭、別邀瘦子當嘉賓：「他們跟我說『芳姊不要啦，觀眾沒有人認識他』。」瘦子則直呼能與她同台是榮幸。經典曲〈天天年輕〉後，第2位嘉賓ELLA（陳嘉樺）現身合唱〈這些日子以來〉，ELLA提到自己的弟弟因工作結識張清芳，「後來我弟離職時，芳姊還傳簡訊問他要不要幫忙介紹工作，殊不知我弟弟只是要回家（休息）而已，但這件事一直讓他記在心中。」

節目後段，張清芳的愛子Nathan現身舞台，母子攜手合唱〈這世界〉，不僅是難得的溫馨同框，也是Nathan在舞台上的歌唱初登場，整場演出驚喜連連。人緣極佳的她，今開唱吸引大批好友進場力挺，包括張小燕、李宗盛、任賢齊、楊謹華、吳慷仁等人坐台下欣賞，演唱會明晚還有一場，2天預計共吸引2萬5000位觀眾朝聖，總票房粗估7500萬。