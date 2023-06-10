Youtuber奎丁(王乙晴)有著美艷長相跟32E超犯規身材，大學時期就被封為「輔大豪波女神」，近來飛往泰國渡假，沒想到玩到動物園時，無預警遭到園內的猩猩襲胸，對此，她嚇到嘴巴張超大，看到照片中的自己表情，更崩潰直呼：「真是幻滅。」

奎丁9日在社群平台發布貼文，曬出一系列跟猩猩互動的照片，包括跟猩猩親吻、嗨抱或者揹著猩猩、教猩猩比拍照姿勢，最後一張則坐到盪鞦韆上面，慘遭猩猩從身後襲胸，害她完全來不及反應，被捕捉到睜大雙眼、張開嘴巴的一幕，忍不住驚喊：「原來我被偷摸的表情會長這樣啊，真是幻滅。」

畫面曝光後，男網友們紛紛暴動：「這隻猩猩已解鎖許多男人的夢想」、「難怪猩猩演化到這個時間就停止了」、「工作人員出來喔！穿猩猩裝不熱嗎」、「想當那隻猩猩欸，幸福鬼」、「如果有種叫變身的藥水我可以辛苦一下，猩猩可以放假幾天」、「這猩猩懂雅典娜女帝的魅力」、「放開那個女孩」、「請問是從這裡開始排隊嗎？」

奎丁分享過算命經歷，提及遇到一位五行算命師說開運色是奶茶色、白色、黃色，不適合的顏色則是紅色、紫色以及黑色，聽完結果她十分崩潰，索性建議大家不用算命，反正喜歡顏色的相反色就是幸運色，甚至開玩笑說：「以後看到我穿黑色，請把我衣服撕爛」，引起粉絲爭相回應：「我絕對不客氣」、「直接撕會不會太色了」、「我要報名參與撕爛這趴！！！」、「那記得請經紀人來警察局保釋我。」