要繼續圍繞利拉德（Damian Lillard）升級陣容，還是利用探花籤選進建隊核心，成為拓荒者眼下待解決的煩惱，據《Bleacher Report》記者漢斯（Chris Haynes）報導，拓荒者想要留下探花籤重建，那麼利拉德將會離隊。

利拉德日前在Podcast上說道，自己依然希望繼續待在拓荒者，但若逼不得以只能離開，他希望能在籃網、塞爾提克、尼克和熱火做為職業生涯下一站。漢斯透露，如果分開是對雙方最好的，拓荒者一定會和利拉德討論，因為他是這裡的招牌之星，球團會盡全力幫助他前往他想去的東區球隊。

只要一到每年休賽季，總是會浮現關於利拉德的交易傳聞，但最後仍是杳無音訊，曾與利拉德合組後場雙槍的麥科倫（CJ McCollum）則斷言，這次拓荒者會有不同的想法，「自由市場將會決定他的動向，如果我是賭徒，我敢打賭這是我們最後一次看著他穿上拓荒者球衣。」

麥科倫說：「對利拉德來說有時間壓力，我們已經超過30歲了，接近籃球生涯的終點，總是急於想要獲得冠軍，我們並不會永遠都在打球，我們有家庭，有我們想過的生活和想做的事，以拓荒者角度來看沒有對錯，你可以送走他，囤積未來資產，或是交易年輕潛力股，替利拉德打造冠軍陣容。」