張清芳暌違8年攻蛋，10、11日舉辦「張清芳Stella《TimeLESS》演唱會2023」，她今晚以〈我還年輕〉開場，40年不變的高亢嗓音立刻勾起在場所有人回憶；上回攻蛋，她前夫宋學仁當時還坐在台下支持，2人婚姻關係3年前畫下句點好聚好散，她大方分享離婚後的生活，感性說：「我跟我媽媽住在一起，我天天禱告、她每天拜拜，但我們都很滿足、都很享樂，〈詩歌-水深之處〉這一段是我堅持的，信仰非常重要，我是靠著祂一步一步地走，今天才能站在這裡。」全場報以如雷掌聲。

中場迎來第一位嘉賓瘦子，2人合唱她的歌〈哎唷喂呀〉，她笑說團隊原想勸她打消念頭、別邀瘦子當嘉賓：「他們跟我說『芳姊不要啦，觀眾沒有人認識他』。」瘦子則直呼能與她同台是榮幸。經典曲〈天天年輕〉後，第2位嘉賓ELLA（陳嘉樺）現身合唱〈這些日子以來〉，唱到一半，張清芳用手撫摸Ella美背直呼「太辣了」，2人感情深厚，還在現場嘴碰嘴親吻對方。

張清芳今在台北小巨蛋開唱。（上引娛樂提供）

張清芳分享：「很多年前就一直很想邀請Ella，今天終於等到她了。」ELLA也提到自己的弟弟因工作結識張清芳，「後來我弟離職時，芳姊還傳簡訊問他要不要幫忙介紹工作，殊不知我弟弟只是要回家（休息）而已，但這件事一直讓他記在心中」。人緣極佳的她，今開唱吸引大批好友進場力挺，包括張小燕、李宗盛、任賢齊、楊謹華、吳慷仁等人坐台下欣賞，演唱會明晚還有一場，2天預計共吸引2萬5000位觀眾朝聖，總票房粗估7500萬。