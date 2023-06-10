大陸運-9偵察機於6月8日出現在台灣東南側，距離日本超過1000公里以上，日本戰機緊急升空應對。退役少將栗正傑推測，有可能是日本蒼龍級潛艦到這個海域活動。

栗正傑今(10日)在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，日本海軍最強、也是世界有名的，就是潛艦，因此他推測，會不會是日本蒼龍級的潛艦到這個海域，共軍偵察機是不是有抓到類似這種情報，這個位置其實很奇怪，這位置最適合的就是潛艦活動，因為它夠深。

栗正傑接著指出，大陸如果要去偵察與那國島、沖繩或是偵測我們台灣，距離又太遠，所以最有可能的是，日本的潛艦在這海域活動，被中國大陸的飛機偵測到了，日本戰鬥機趕快過來護駕，要把中國大陸飛機趕走，否則萬一對潛艦進行攻擊。

媒體人黃揚明認為，當日本對這件事高度關注，上個月是台日戰略對話，當時日本相關的防衛省官員若有參與，會不會牽扯到所謂的情報共享。日本發現大陸偵察機出現，提出預警，比如日本與那國島距離我們花蓮很近、沖繩列島的海域跟台灣東部海域連結，所以日本會特別關注這個海域。他甚至認為，有第一島鏈連結的作用，以及跟美方在印太戰略的策略聯防也有關。