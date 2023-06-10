大陸石榴雲用戶端報導，大陸西北10日普遍出現高溫，高溫榜前十都在新疆，最熱吐魯番市平均氣溫達42.5℃，第十高溫額敏也達38.8℃。南方出現強降雨，上海崇明氣象台10日下午4點20分發布冰雹黃色預警，下午5時左右，崇明西部地區新村鄉突降冰雹，崇明中東部多地出現短時強降雨，伴有雷雨大風。

烏魯木齊市米東區氣象台10日13時43分發布高溫紅色預警訊號，10日白天一直到11日，米東區部分區域將出現40℃以上高溫天氣。今天白天到夜間，烏魯木齊市天氣晴，最高氣溫37℃，最低氣溫23℃，風力3級。

今天白天到夜間，天山山區、南疆西部山區、崑崙山北坡等地的部分區域有微到小雨，山區局地中到大雨。伊犁州西部、博州、塔城地區、阿勒泰地區、天山北坡、喀什地區北部、阿克蘇地區、巴州、東疆等地的部分區域有35℃~37℃的高溫天氣，天山北坡、吐魯番市、哈密市局地達40℃以上，吐魯番市局部達45℃。

氣象台提示，未來兩天，全疆平原大部高溫天氣持續，火險氣象等級高，需注意防暑降溫和用火安全，並加強防範山區局地融雪洪水及其衍生災害。

11日午後到12日，北疆西部北部、天山山區局地出現短時強降水、冰雹、雷暴大風等強對流天氣的可能性較大，需加強防範局地山洪和滑坡、泥石流等地質災害。

澎湃新聞報導，「上海發布」微信公眾號消息，上海中心氣象台10日19時03分發布暴雨藍色預警訊號：受較強的降水雲團影響，預計之後6小時內中心城區、浦東、崇明、松江、青浦、閔行、嘉定、寶山等地將出現1小時35毫米左右的短時強降水，要注意防範強降雨可能引發的城市積澇，並做好低窪、易受淹地區排水防澇工作。

據上海市交通委指揮中心指出，受天氣影響，17時58分起，崇明公交申崇七線、橫長線停運。受天氣影響，18時起，上海客輪全線停航。雷電、大風、冰雹黃色預警目前仍然維持，申城「一藍三黃」預警高掛。上海全市啟動防汛防IV級回應行動。