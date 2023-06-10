名嘴朱學恒近日遭市議員鍾沛君指控對她摟抱、強吻，更脫口「反正妳明天也不會記得」，他事後認錯道歉，但強調因當天聚餐「喝到斷片」，不記得過程，立刻掀起大眾輿論。對此，男星史丹利在臉書點出喝醉後的真實狀態，間接打臉朱學恒斷片說。

朱學恒性騷擾市議員鍾沛君事件令社會大眾譁然，男星史丹利昨（9）日以一個愛喝酒的人分享看法，他舉例身邊一些朋友的經驗，像是平時沒那麼暴戾的人，只要大罵髒話，就知道他醉了，而且只要每次喝醉都是這樣。

史丹利解釋，常喝酒的朋友應該都知道，喝醉時表現出來的行為，「不會是只有一次性的，而是慣性的」；所以不是慣性行為，又把喝醉當作出失序行為的藉口，他們就俗稱是借酒壯膽或借酒裝瘋，他也有感而發地說，「該怪的不是酒，而是那個不會懂的自制的自己，畢竟酒是無辜的啊」。

鍾沛君8日在臉書發長文，指控去年一次餐敘上遭朱學恒性騷擾，並公開男方立下的「性騷切結書」佐證；朱學恒透過直播道歉，表示自己喝到斷片，不記得當天發生的事情，也向鍾沛君和社會大眾致歉，並決定「即日起無限期停止公眾活動」，所有直播、錄影都喊卡。

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