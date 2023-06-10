美國空軍先前替我國國防部購買 4 架 MQ-9B無人偵察機，國防部昨(9日)在立院說明，我方將於2027年接收後半年內服役。外媒也指出，美、日、台三方將共享MQ-9B的數據，建立共同作戰圖像。旅美教授翁履中今(10日)指出，MQ-9B最遠可以飛到新疆再飛回台灣，相當於可以偵查整個中國大陸，所以中方才會抗議；前立委郭正亮指出，實際上無人機應會放在台海中線，靠廣角和49小時空中續航的優勢，把周邊資訊傳給美國、日本。

「海上衛士」MQ-9B無人偵察機，我國對美採購總金額高達新台幣168.8億元，每架約1.5億美元；最快速度每小時約480公里，續航時間長達49小時，作戰半徑約2200公里。據《金融時報》引述知情人士透露，美、日、台三方將共享MQ-9B的即時數據，摸索建立「共同作戰圖像」；而此消息也讓陸方相當不滿。

旅美的德州休士頓州立大學政治系副教授翁履中今在政論節目《少康戰情室》中指出，對於美國售台MQ-9B無人機，引發陸方抗議其中一個原因就在於，MQ-9B不搭載武器的話，最大航程達1.1萬公里，若從台灣起飛，可以飛過新疆再飛回來，來回距離也就6千多公里，而新疆的玉門、哈密就是美國情報單位顯示，有可搭載核彈頭的洲際飛彈發射井的所在地。

翁履中表示，台灣若有MQ-9B，理論上可以偵查到全中國的範圍，但實際上，台海若真的兵兇戰危，最需要偵查的地方應該中國大陸的東南沿海為主。他也認為，售台MQ-9B是基於美方自己的考量還是為了台灣，這是台人須要想清楚的部分。

同台的前立委郭正亮指出，台灣的樂山基地有跟美國對接，美國有跟日本對接，但美、日、台沒有三方的對接，而MQ-9B會與美、日對接，整個就串起來了，但也可能會像樂山基地一樣，是台灣單方面提供數據給美國。

郭正亮也透露，MQ-9B可能飛的地方，不會遠到中國大陸內部，因為高度只有15公里，還是打得下來，不會冒著被擊落的風險過去，畢竟一台要價1.5億美元。

郭正亮說，MQ-9B應該會續航在台海中線，因為該處的情報不容易蒐集，而無人機可以維持在天上49小時，加上廣角的蒐集範圍，可以把周邊的數據一直送給美國跟日本。