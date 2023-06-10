2023世界客家博覽會將於8月展開為期66天的盛大展會，桃園龍潭地方創生團隊野菱蔓生與龍潭龍元宮連續2年合作，結合商圈與社區，共同籌畫第2屆「神龍鬧鎮」地方生活祭典。行政院副院長鄭文燦表示，文化是地方的靈魂，許多年輕人返鄉投入地方創生，規畫活動具創意與巧思，鼓勵年輕人付諸行動愛故鄉。

龍潭地方創生團隊野菱蔓生與龍潭龍元宮連2年合作，結合商圈與社區，籌畫第2屆神龍鬧鎮地方生活祭典。（蔡明亘攝）

2023神龍鬧鎮活動今在龍元宮廟口展開，上午進行「豐登巡境」，與鄉親來回徒步22公里，赴大溪永昌宮會香祈福遶境，2地宮廟及青年地方創生團隊，攜手找回昔日兄弟廟情誼，晚上則在龍元宮廟埕辦理「夜戲神龍」晚會及「百草廟市」，邀請在地出身創作歌手及國際演藝團隊，運用當代藝術展演內容，重新設計為新型廟口酬神戲。

行政院副院長鄭文燦10日晚間前往桃園龍潭出席神龍鬧鎮夜戲神龍晚會，鼓勵年輕人返鄉投入地方創生。（蔡明亘攝）

鄭文燦指出，神龍鬧鎮為客家青年投入打造的龍潭地方創生品牌，活動從農曆四廿六五穀王爺聖誕開始至五月五龍潭大池百年龍舟賽，結合歷史、文化、商圈規畫系列活動。文化是地方的靈魂，大溪有「大溪大禧」，龍潭也有神龍鬧鎮，現在許多年輕人返鄉推動地方創生，規畫活動具創意與巧思，鼓勵年輕人付諸行動愛故鄉。

客委會副主委范佐銘說，看見客庄的年輕人辦理精彩活動，客語還說得如此好，令人非常感動，有年輕人回來代表政府推動客家文化有被大眾看見，希望所有朋友多用母語表達，相信客家文化在各界支持下，能持續推展。

「青草野店」為廟口快閃攤，邀擅長客庄野草生活應用的捻花惹草應用所策展，分享客家聚落路邊野草，奉上一杯青草飲，還能捐獻香油錢求神龍鎮心包。（蔡明亘攝）

野菱蔓生團隊說明，今年推出以廟埕為界的信仰生活體驗，4大主題活動包括「青草野店」以廟口快閃攤，邀請擅長客庄野草生活應用的捻花惹草應用所策展，分享客家聚落路邊野草，並奉上一杯沁涼複方青草飲，還能捐獻香油錢求神龍鎮心包；「行水讀庄」引領旅人踏查市街故事，邀本地青年餐飲品牌啄Brunch，運用在地食材設計客家味緒餐盒供旅客品嘗。

「豐登巡境」誠心恭請神農大帝出巡遶境、保境安民，徒步前往大溪永昌宮會香祈福，向眾人分享兄弟廟200年前老故事；「夜戲神龍」壓軸上演，在地陣容混搭的新形態酬神廟會，出身龍潭且多次入圍金曲獎的黃宇寒及囊括多項創作獎項肯定的葉鈺渟和林佳緯團長帶領的新毅群龍獅團連番上陣、甫獲得台灣傑出演藝團隊肯定的龍潭愛樂管弦樂團搭配嗩吶網紅阿聖首次共演、勇奪法國明日馬戲國際藝術節金獎的扯鈴好手方庭良及集結來自美國、英國與台灣樂手的爵士樂隊泥灘地浪人壓軸演出，廟口也邀30組來自全台，擅長手感創作與手作美味品牌組成的百草廟市。

龍潭龍元宮主委林錦浪說，明年適逢建廟200周年，龍元宮為地方生活、文化與歷史重心，將辦理系列活動，期待透過神龍鬧鎮活動，提醒鄉親感念神農大帝對庄頭的庇佑，讓地方莊稼五穀豐登，也號召更多年輕人傳承本地信仰文化。

神龍鬧鎮總策人邱子軒（右）與野菱蔓生計畫主持人張智宇（左）分享策畫活動心得。（蔡明亘攝）

野菱蔓生團隊計畫主持人張智宇分享，感謝龍元宮廟方、在地商圈、民代、市府都相當支持年輕人想為故鄉做的事，明年適逢龍年，是屬於龍潭的年，盼於龍元宮200周年時，將地方文化和精神傳遞給大眾，邀請大家明年也一起來體驗廟埕活動的熱鬧和感動。

神龍鬧鎮總策人邱子軒說，盼透過和地方鄉親長輩一同徒步遶境，過程中思考如何讓在地更好，今日許多長輩都開心地說，明年要帶兒孫一起參加，在龍元宮建廟199年時找回這項傳統，明年會延續辦理。他感性表示，他們在龍潭出生，在廟口長大，帶著感恩的心是客家人的生活態度，盼透過活動帶動商圈發展，喊話會繼續努力為家鄉付出。