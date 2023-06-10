美國證券交易委員會（SEC）上週日（4）起宣佈多支加密貨幣為「證券」，並對多美國境內的交易所展開調查。與之相對的是，俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）即將開放俄國公民買賣數位資產（DFAs），該銀行的高層宣布，散戶投資人最快可以在本月內開始使用該行的專有區塊鏈平台購買加密貨幣和其他數位資產，成為首個國家級加密貨幣交易所。

據區塊鏈專業媒體bitcoin.com 10日報導，據該行董事會副主席波波夫（Anatoly Popov）表示：「如果我們談到散戶投資人，我們相信在第2季度，也就是6月份，這項功能將會開放。」他還補充，散戶即將可以購買數位金融資產、出售它們，並將其兌換為法定貨幣。」

2021年通過《關於數位金融資產法》（On Digital Financial Assets）規範了是俄國相對較新的金融工具，與純粹的去中心化加密貨幣不同，數位資產具有發行對價物實體，例如黃金等實體資產，再將其代幣化形式。

俄羅斯央行（CBR）已經授權數位金融資產（DFA）平台的幾家運營商，例如代幣化服務公司Atomyze、金融科技公司Lighthouse、Masterchain和阿爾法銀行。作為俄羅斯資產最大的銀行，俄羅斯聯邦儲蓄銀行在去年3月就已經被列入監管機構的註冊名單中。上個禮拜，該行率先向開發者開放了其去中心化金融平台（DeFi）的使用權限。

波波夫指出，自去年獲得許可以來，俄羅斯聯邦儲蓄銀行已經發行了價值數十億盧布的數位金融資產。俄羅斯央行5月表示，預計俄羅斯的數位資產市場將有顯著增長。

俄國致力於發展區塊鏈這一個領域，不過，當前對於像比特幣這樣的加密資產的法律地位尚未明確。目前有幾項相關法案正在審查中，而來自西方經濟制裁的壓力，已經讓俄國率先宣佈使用加密貨幣進行跨境結算合法化，並且開始監管某些活動，例如挖礦行為。