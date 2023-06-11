▲選手之夜播放的帆船賽影像。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲長興呂師父龍獅團帶來精彩的舞獅表演。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲市府為選手準備的特色伴手禮以及防曬乳等小物。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲正妹市議員許睿慈表示，基隆不僅擁有天然海港與海洋領域專家，也有美食與郵輪遊艇產業，她會持續作為業者和市府溝通的橋樑努力，一起打造專屬於基隆的「海洋產業鏈」。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

因受疫情影響而停辦3年的台琉國際帆船賽，今年將於6月11日重新舉辦，基隆市長謝國樑於10日晚間親自參加在碧砂漁港「布拉格廣場」舉辦的選手之夜，除了準備道地台式辦桌料理接待各國參賽選手外，也致贈具有基隆特色的伴手禮及防曬乳，並舉杯預祝各國選手一帆風順。

謝國樑指出，「台琉盃帆船賽」至今已邁入25周年，今年有來自日本、香港、美國、多明尼加、馬來西亞等國帆船選手一同共襄盛舉。在各界努力下，台琉盃不僅是台灣和日本體育交流的重要活動，也是承載國際文化交流的重要平台，未來將持續加強相關活動的交流，為基隆打開更多的能見度。

為了歡迎帆船選手的到來，市府特別安排長興呂師父龍獅團，帶來精彩的舞獅表演，謝國樑和台琉盃台灣區主席鍾明華、台琉盃宮古島主席渡真利將博，一同向選手舉杯致意，叮嚀選手駛往宮古島途中注意安全。

當地市議員許睿慈表示，中正區是基隆海洋產業最重要的區域，很開心基隆能重新舉行國際帆船賽，疫後的海洋觀光與旅遊經濟持續復甦，基隆一定要掌握這個難得的機會，統整出一條專屬基隆的「海洋產業鏈」。

許強調，基隆不僅擁有天然海港與海洋領域的專家與機構，也有美食與郵輪、遊艇產業，她會持續作為業者和市府溝通的橋樑努力，一起打造專屬於基隆的海洋產業。