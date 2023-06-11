美股9日仍靠科技股帶頭上攻，在通用汽車宣布跟進福特加入特斯拉充電網路後，特斯拉股價攀漲4.06％，連漲11天創2021年1月來最長紀錄。

蘋果、超微、輝達等科技股，漲幅介於0.22％和3.2％之間，晶片大廠超微、輝達搭上AI運算熱潮，股價狂飆不止。台積電ADR漲2.86％，以102.8美元作收。 道瓊指數收漲0.13％，報33,876.78點。標普500指數則是自去年8月後首度站上4,300點，終場漲0.11％，以4,298.86點作收。那斯達克指數收盤漲0.16％，收在13,259.14點。

標指8日自去年10月12日的收盤低點漲20％，脫離1940年代以來最長熊市，開啟新一輪牛市。

總計標指全周漲0.38％，連續4周收紅，是自去年7-8月來最長連漲紀錄。那指周線連七漲，寫下2019年來最長連續周漲紀錄。道指周漲0.33％。

展望本周，投資人料聚焦13日公布的5月消費者物價指數（CPI），以及聯準會14日宣布最新利率決策。

根據芝商所Fedwatch工具，Fed暫停升息讓利率停在5％-5.25％的機率為72％。而5月通膨數據，可視為Fed未來動向的風向球，市場交易員預期，有5成機率Fed在7月例會升息1碼。

Cherry Lane Investments合夥人默克勒（Rick Meckler）指出，「市場的整體基調是聯準會將暫停升息。一旦停下升息腳步，美股大盤就會開始反彈，可能追上迄至目前領跑的大型科技股。」

隨著經濟衰退的隱憂逐漸消退，有投資人開始布局小型股、能源股、工業股等原本不受青睞的景氣股，這些對經濟敏感的類股，進入6月後大幅上漲。