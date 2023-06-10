"驅魔凌虐"再起? 女"全身瘀傷"慘死 室友"連夜打包"落跑│中視新聞 20230610

5日台中市大里區，有位游姓女子「四肢瘀傷」被2名室友送到醫院，經醫院搶救後仍不治身亡，由於大面積瘀青引起注意，院方通報警方，檢方昨(9)日會同法醫相驗解剖後，認為死因可疑，懷疑全案與4年前一起自稱「聖師」的邪教殺人、傷害致死案有關；沒想到，將死者送醫的2女室友，竟然於當日漏夜打包，並雙載騎著機車落跑。

霧峰分局6月5日接獲醫院通報，35歲游性女子經同租住的2名女室友送醫，經急救無效宣告死亡，發現四肢出現大面積瘀傷， 警方初步勘查發現死者陳屍在一般民宅，遺體無明顯致命外傷，但四肢瘀青疑遭外力造成，陳屍位置旁留有1把矽膠軟質拍痧棒、宗教書籍、勸世字畫、宗教團體外出聯誼活動佈告欄等物品，然而，死者室友則宣稱因天氣熱，游女中暑幫拍痧，才會以軟質拍痧棒拍打身體暢通氣血。

台中市游姓女子四肢瘀傷慘死，檢警懷疑與邪教虐毆信眾有關，2室友收押禁見。（警方提供）

沒想到2室友於當日晚間11點21分，帶著大包小包的行李，並雙載騎車機車落跑來開租屋處，分別至台南以及台中，另外還有2名友人則前往嘉義，跨縣市遷移，察官昨天會同法醫相驗解剖後，將2名報案室友拘提到案。據了解，游女等租住處的樓上為「道場」，該道場恐與中檢4年前偵辦一起邪教虐毆信眾案有關。

檢警拘提游女的詹姓、許姓女室友及2名林姓信徒等4女調查，檢方10日複訊後，認為涉傷害致死等罪嫌重大，以涉重罪、有勾串共犯、湮滅證據及逃亡之虞，將4人聲押禁見；法官開羈押庭漏夜審理，在晚間9時40分裁定詹女、許女收押禁見，另2人仍在審理中。

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