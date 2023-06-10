中市大里區日前1名游姓女子嚴重瘀傷送醫不治，檢方相驗解剖，認為死因可疑，疑似4年前一起邪教以「借竅驅魔」打死信徒案翻版。檢警拘提游的詹姓、許姓室友及2名林姓信徒等4女調查，檢方10日複訊後，以4人涉傷害致死等罪嫌重大等理由，向法院聲押禁見；法官漏夜審理，深夜裁定詹、許收押禁見，2信徒則釋回，案情升高。

檢察官會同法醫相驗解剖後，發現游女慘死，與65歲林女自稱「聖師」創設「中華白陽四貴靈寶聖道會」邪教，以「借竅驅魔」為由毆打凌虐手法雷同，警方9日拘提2室友及2名林姓女信徒追查，檢方10日複訊後，以4人涉傷害致死罪嫌重大等理由，向法院聲押。

法官開羈押庭審理，晚間裁定詹姓、許姓女室友收押禁見，而2名女信徒釋回。檢方表示，收到裁定後，將研擬是否提出抗告。

據了解，35歲游女6月5日由詹姓及許姓女室友送醫急救不治，醫院通報發現她全身大片瘀青，死因可疑而通報警方，詹及許宣稱，游身體不適時，會以軟質拍痧棒拍打身體，以暢通氣血。但2人當晚漏夜打包逃走，形跡可疑。

檢方追查游女死因，以詹姓及許姓女室友涉傷害致死等罪嫌重大，以所涉重罪、有勾串共犯、湮滅證據及逃亡之虞等理由，向法院聲請羈押禁見獲准，全案案情升高。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。