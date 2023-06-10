26歲女星賴慧如演藝事業橫跨唱片和戲劇，有一副好歌喉的她，從歌唱選秀節目《明日之星》打開知名度，近年則積極朝戲劇發展，她接連在八點檔《多情城市》、《黃金歲月》都有演出，深受不少粉絲喜愛，也時常透過社群平台與粉絲互動；近日她曬出包著保鮮膜的照片，拼命模樣讓許多人心疼。

賴慧如近日在社群平台曬出一張腰包著保鮮膜的照片，看似在冰敷，她彎身趴在椅子上，雖然看不到表情，但可以感覺到身體很痛苦，賴慧如有感而發寫下：「不怕受傷。 只怕做的不夠好，與其什麼都沒做，倒不如好好把握每一次的機會」，她自謙不是敬業，而是認為是自己選擇的工作，全力以赴是應該的，不需要討拍，如果明知道會摔倒，她還是會全力以赴好好完成工作，她坦言「我愛我的工作，也愛這份熱情，這是屬於每個人的舞台，沒有這個舞台，我也什麼都不是」，最後她感謝身邊每一位幫助她的人。

貼文曝光後，楊繡惠留下擁抱貼圖，並叮嚀「好好調養喔！」，唐從聖給出建議「復工的時候，如果有需要記得帶護腰」不少網友也心疼留言「祝早日康復！辛苦你了」。根據《TVBS新聞網》報導，賴慧如是綜藝節目錄影時摔傷。

今年26歲的賴慧如有著可愛娃娃臉，但她卻在《市井豪門》中超齡演出婆婆，一舉一動都非常傳神，精湛表現受到觀眾喜愛。戲外的她去年被媒體捕捉到與國標舞老師約會，當時她透過經紀公司表示與男方認識多年，感情的發生是雙方都單身才交往，沒有同居，接下來會更專注在工作上，努力表現，謝謝大家的關心。