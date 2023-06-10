北投區鹹粥店發生槍擊案，老闆娘中彈不治，凶嫌（紅圈）犯案後騎機車逃逸。（圖／警方提供）

今（10）日下午台北市北投區知行路上發生一起槍擊命案，某鹹粥店43歲潘姓老闆娘，遭人持槍射擊中彈送醫不治，警方調查後鎖定51歲周姓男子疑因追求不成，由愛生恨痛下殺手，逃亡時不斷變換交通工具，目前仍在北部逃竄。

據悉，越南籍的潘女嫁來台灣18年，與丈夫育有2名小孩，潘女2014年在關渡經營台式小吃店，價錢便宜、口味道地，也獲台北市新移民專區網站介紹。

警方表示，經調閱監視器後鎖定51歲周姓男子犯案，周男是名臨時工兼送貨員，住處與案發鹹粥店相距不遠，因常到潘女店內用餐，與潘女是舊識，周男已離婚育有1子，小孩在高雄由家人扶養，周男獨自住在台北，因偶然間到潘女小吃店捧場，一吃成主顧，明知潘女有家庭，仍賣力追求。

警方調查，周男今天中午出門，騎機車到鹹粥店與潘女講沒幾句，就朝潘女左胸開槍，隨即騎車逃逸，往南方向逃往社子島後，將機車棄置後換乘計程車，周男搭計程車到客運站詢問南下車班票價後，隨即徒步離開，且不斷變換交通工具，目前仍持續在北部逃亡，專案人員持續追查中。