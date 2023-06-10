共軍一架殲-16戰機上月在南海上空攔截美軍RC-135偵察機，從機鼻橫向直切過去；共軍052D導彈驅逐艦蘇州號3日則在台海逼退美國海軍飛彈驅逐艦鍾雲號。針對中美機艦在台海、南海的近距離接觸，前空軍副司令張延廷表示，美國畢竟是遠道而來，中國大陸在家門口，可隨時出去、隨時攔截，因此美國在這一方面的壓力會越來越大。

針對中美近來機艦的互動，張延廷10日在中天《前進戰略高地》節目中表示，很清楚的是，美國希望兩邊對話，但是氣氛不對。殲-16攔截RC-135、蘇州號攔截鍾雲號，剛好都在南海跟台海。一般來說，中共會越來越強勢。以前是遠端監控，現在是近端攔截。兩艦距離已經到了135公尺，很近了，美國軍艦竟然減速。

張延廷接著指出，美國是老大，作法應該大家通通讓開，甚至鳴笛警告。現在美國卻減速了，再不減速就撞上去了，責任就爭論不休了，大家會扯不清。美國不遠萬里而來，不管是東海、南海、台海，都是在中國大陸門口，是中國大陸活動的區域。而且大陸海軍艘數比美國多，但是美國海軍總噸位較大。

張延廷表示，美國畢竟是遠道而來，中國大陸在家門口，可隨時出去、隨時攔截，因此美國在這一方面的壓力會越來越大。