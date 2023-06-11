全台首座最大綠建築美容生技園區佐登妮絲城堡宣布，獲得經濟部官方觀光工廠評鑑認證，成為嘉義第11家官方認證的觀光工廠；暑假旅遊旺季將來到，為搶攻暑假出遊旅客，佐登妮絲城堡攜手嘉義縣文化觀光局，除推動深度文化之旅外，也結合美學教育、在地文化，打造寓教於樂的官方認證觀光工廠。

佐登妮絲城堡與嘉義縣文化觀光局共同推動的深度文化之旅，包括欣賞故宮南院文物之美，以及探索嘉義朴子水道頭文創聚落日式老宿舍的新風貌，品味東石道地全蚵宴等。

佐登妮絲城堡更聯合嘉義長榮文苑酒店推出「一同來嘉當公主」住宿優惠方案，入住四人房可享最高1200元的佐登妮絲城堡消費折抵，6月30日前獨享官網、電話預訂並於暑期期間入住此專案，可享免費招待一位未滿12歲兒童入住（含自助式早餐、備品），並再加碼每房贈送迎賓飲料券2張，一次滿足旅客吃喝玩樂及住宿需求，感受全新的「獨嘉魅力」。

佐登妮絲城堡也獲得美國綠建築LEED的黃金級認證，在歐式城堡設計美學中兼顧環境友善的承諾，除了以再生能源為主要供電，更有大面積的綠地，享有「嘉義大埔美之肺」的美譽。

佐登妮絲集團總經理陳佳琦表示，未來將持續加強與嘉義在地景區和旅宿業者的合作，共同為遊客創造難忘的回憶；為了迎接即將到來的暑期旅遊旺季，佐登妮絲城堡將於7月中舉辦全台最大的藝術饗宴《會動的文藝復興》，透過沉浸式的展演方式，打造精彩可期的盛會。