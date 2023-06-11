政壇性騷擾案件連環爆，10日傳出民進黨立委賴品妤的好友L女，在去年九月遭到某國駐台辦事處副處長性侵，她在臉書上淚訴「物理上，我的身體留了下來，但感覺得到靈魂抽離往上飄，停在右上角的天花板」，最後更直言，「B先生剝奪了我對這世界的信任，對公共事務的熱情」，而被指控的B男也回應指出，「關於本人與L女於個人臉書頁面張貼的案件，我不能排除本件是為了索取金錢而提出的指控，也可能構成對我的誹謗」，引發討論。

L女在臉書上發文回憶指出，在去年九月，她剛回國後兩個星期，就遭到了時任某國駐台辦事處副處長B男的性侵，即便過程中她一直不斷重複喊出「不要，住手，拜託，請你停止」，試圖拍兩下要對方放開，最終卻無果，她也形容當時的狀況，「物理上，我的身體留了下來，但感覺得到靈魂抽離往上飄，停在右上角的天花板，這樣」。

而在對方完事後，她到客廳，拿出手機卻是回朋友訊息：「我很平安，沒事沒事沒事。你不要擔心，沒事沒事沒事」，這幾句沒事卻後來被當成證據。直到隔天凌晨，她醒來意識到上衣不在身上，下一秒又被對方抓到床上，「然後靈魂，喔又飄到天花板了」。

最後L女也意識到自己狀態不對。「拖了一個月，去醫院看診，診斷證明上寫著PTSD」，最後她也提告，「所有的程序，我都面對了」，只是沒想到在再議被駁回的書狀上，寫著「⋯既處於可以自由活動之環境下，未採取任何積極作為...其事後之反應，與一般遭到性侵害者之反應炯然有別⋯」，這讓L女崩潰直言，B先生剝奪了我對這世界的信任，對公共事務的熱情。旅德四年，我對自己的身體焦慮、對人際互動的界線慢慢鬆解。我長成了自己安心接受的樣子。這些在我回台灣後兩週就被奪走了。人生斷裂成「那件事之前」跟「那件事之後」。

而被隱射指控的B男Bartosz Ryś也在推特上回應，「關於本人與L女於個人臉書頁面張貼的案件，我想點出本件已經經過台北地方檢察署、台灣高等檢察署的檢察官做成決定認定指控不成立」，同時B男也指出，「L女在過程中向我要求250萬元台幣的和解條件以交換其撤回指控。在這樣的脈絡下，我不能排除本件是為了索取金錢而提出的指控，也可能構成對我的誹謗」。

最後B男再次強調，「我並沒有享有外交豁免權，在刑事程序中我跟一般台灣國民適用相同的程序。為了我家庭的和諧，我希望大家能暫時先別轉發這樣的言論」。

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