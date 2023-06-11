日前台中市某高職夜校三年級的18歲鍾姓女子，因晚間下課後開車回家，不料在太平區光德路1間超商前不慎失控，整輛車270高速大迴轉撞進超商，現場一片狼藉，超商店員也看呆，所幸2人都沒受傷，連女酒測無酒精反應，警方調查釐清案情中；然而，抖音上疑似是有連女第一時間拿手機拍的影片，並稱「今天這件事發生了，也讓我看清了很多人，一堆人只是看戲的心態，所以我也不想多說」。

據悉，連女才剛拿到駕照沒多久，8日晚間在前往超商門口要回家時，疑因天雨路滑誤踩油門，驚嚇之餘又大力打方向盤，整輛車270度大迴轉撞進超商，玻璃門應聲碎裂、店內商品也散落一地，現場一片狼藉，連女嚇得呆坐在車內，店員也當場呆住，幸好兩人都沒受傷。

不料，連女開車撞進超商後，不忘拿出手機拍影片，並且上傳抖音表示「在這聲明我是事主，今天這件事發生了，也讓我看清了很多人，一堆人只是看戲的心態，所以我也不想多說...，麻煩其他不懂事情的人，可以不要再講了嗎？這個也不是我故意的」。