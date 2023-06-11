看著有錢人全身上下都是名牌的LOGO，LV、GUCCI、CHANEL、DIOR、PRADA……，你是不是也心生羨慕？其實你知道嗎？有許多全身上下盡是名牌、看上去很有錢的人，都不是真正的有錢人，只是「假裝有錢」；因為愈是沒錢的人，愈是會把名牌全部穿在身上，反而是真正的有錢人，根本不會在乎是否名牌。
「紅跑鞋效應」：滿身名牌，這個人一定是大人物！
關於上述的這種現象，就是有名的「紅跑鞋效應」理論。
所謂的「紅跑鞋效應」（the red sneakers effect）理論，取名來自於一名哈佛教授，每次上課，都刻意穿著一身西裝並配上一雙鮮紅色的慢跑鞋，以這樣的穿著打扮，讓學生認為「這個教授應該滿厲害的」，也因此更專心聽課且心生崇拜感！同樣的道理，如果穿著看似休閒的紅跑鞋到高級名牌店購物，會不會給人耳目一新的感覺「彷彿像個大人物似的」？
在暢銷書《有錢人想的和你不一樣》一書中，作者點出：致富，其實是一場心理遊戲，在認清了自己內心的金錢藍圖，同時修改個人邏輯思維後，就能擁有富裕且自由的人生。以下提出一個心理測驗，測驗自己是否具備有錢人的特質？（此一測驗由大塊文化提供，不在本書內容中。）
Q1、如果在地上看到一枚壹圓硬幣，你會怎麼做？
A.撿起來放在口袋裡，但是懷疑這一塊錢能幹什麼。
B.撿起來，並且對上天帶來的幸運充滿感激。
C.視若無睹地走過去。
Q2、選出你大部分的朋友的財務狀態。
A.我大部分的朋友都比我窮。
B.我的朋友們財務狀態都跟我差不多。
C.我有錢的朋友還真不少。
Q3、如果今天公司突然給了你一大筆出乎你意料的獎金，你會怎麼想？
A.這一切都是我應得的。
B.哇！真是天下掉下來的好運呀！
C.這可不能讓別人知道，免得遭人眼紅。
Q4、關於財富與道德，你相信下面哪一種說法？
A.有錢人都是不道德的。
B.人要變得有錢才有機會去幫助更多的人。
C.有沒有錢與有沒有道德一點關係都沒有。
Q5、你在電視上看到有錢人暢談賺錢之道，你會有什麼感覺？
A.有錢人講的都是不切實際的外交辭令。
B.幹得好，你應該拿更多錢。
C.這些有錢的混蛋真討厭。
Q6、你對於工作與玩樂的概念比較傾向下列何者？
A.工作與玩樂是不可兼得的，總得要先賺到溫飽，再想玩樂。
B.工作與玩樂是魚與熊掌不可兼得，但是偶而吃一小片熊掌無妨。
C.工作與玩樂可以兼得，這並非互相排斥的選向。
Q7、說到金錢管理，你當下第一個想法是什麼？
A.等我有錢了，我就會開始管理錢。
B.不管有錢還是沒錢，我都要管理金錢。
C.管理金錢會限制我的自由，讓我的生活綁手綁腳。
評分量表：
Q1、選項A（3分）、B（5分）、C（1分）
Q2、選項A（1分）、B（3分）、C（5分）
Q3、選項A（5分）、B（3分）、C（1分）
Q4、選項A（1分）、B（5分）、C（3分）
Q5、選項A（3分）、B（5分）、C（1分）
Q6、選項A（1分）、B（3分）、C（5分）
Q7、選項A（3分）、B（5分）、C（1分）
心理測驗結果：
28分以上
恭喜你！你擁有一個有錢人的腦袋。
你相信自己會成功，而且你也真的會成功。對你而言生活充滿了驚奇與喜悅，你不只享受到金錢帶來的各種快樂，而且精神也絕對不匱乏。
22分～27分
吃不飽餓不死是你的寫照。
雖然有時候看到有錢人會覺得略感羨慕，但總覺得那是別人的幸運。況且現在的生活雖不滿意，卻勉強可以接受，何必費心費力去冒險？
21分以下
哎呀！你的財務狀況該小心囉！
你每天工作努力得像條狗，卻總是左支右絀。你聽過「賺錢」這兩個字，卻從來沒有親眼見過。
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