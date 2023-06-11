十年前，導演齊柏林完成了台灣首部空拍紀錄片《看見台灣》，看見了台灣土地的美麗與哀愁，引發大眾省思，十年後，氣候變遷速度加劇，長年於ESG面向耕耘的信義房屋也支持看見・齊柏林基金會拍攝《看見台灣III》，盼拋磚引玉呼籲大眾關注環境議題。

看見・齊柏林基金會8日舉辦《看見台灣》上映十週年暨《看見台灣III》發布記者會，宣布紀錄片導演麥覺明執導《看見台灣III》，接棒傳承齊柏林的使命，並首度釋出預告片，信義房屋公共事務部副總經理林俊安也到場參與。

《看見台灣III》由吳念真導演配音，何國杰老師配樂，皆為《看見台灣》的原班人馬，電影將一覽台灣第二大山脈「雪山」。雪山山脈是台灣島嶼上代表性的山岳之一、台灣冰河地形最多且發達的山區、台灣重要水資源的發源地，也是國寶魚櫻花鉤吻鮭棲息地、擁有最大群落的扁柏森林、世界級的檜木神殿，甚至還有冰斗湖雪山翠池。然而，雪山山脈除了面對全球暖化、極端氣候的影響，還面臨著海漂垃圾、陸地垃圾瀑布、工業廢水等衝擊。

導演麥覺明表示，希望保留齊導帶起的空拍旋風，再加上自己最擅長的行腳風格，以及用人最慣常的角度觀察世界，串聯起崇山峻嶺、蔥鬱密林、蜿蜒河流、湛藍海洋及海底生態，以更深入、更立體的角度刻劃屬於這片土地的故事，找回每個人對土地的熱忱與感動。

看見・齊柏林基金會董事長歐晉德表示，「面對愈發嚴峻的環境挑戰，我們希望在《看見台灣》上映十週年之際，延續這份力量，透過許多計畫與活動，繼續帶大家看見台灣土地的故事，讓守護環境的努力，永不停息。」

信義房屋表示，信義房屋將永續發展視為己任，積極面對因應全球暖化議題的環境突發危機，將「邁向永續淨零」永續原則化作具體行動，希望達成2030年信義房屋淨零排放、2050年集團淨零排放的目標，開展環境保護面向各項行動方案。透過整合內外部資源，支持低碳和可再生能源發展，推動綠色轉型和氣候韌性服務。

信義房屋表示，此次支持《看見台灣III》電影，期盼以企業之力拋磚引玉，推廣環保意識與環境復育行動，呼籲大眾共同為修復地球環境貢獻心力，實踐環境永續願景。