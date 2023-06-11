2015年，義大利國寶級輪胎廠倍耐力（Pirelli）以77億美元（約台幣2360億元）出售37%股權給中國國企-中化集團（SinoChem），成為最大控股股東，如今這樁美滿婚姻恐陷入危機。外媒披露，倍耐力執行長普羅維拉（Marco Tronchetti Provera）表示，他要求中化降低股權遭到拒絕，只好向義大利政府求助，並警告「中國人很危險，公司的未來正受到威脅」。

金融時報、華爾街日報報導，倍耐力執行長普羅維拉指出，公司獨立性受到威脅，要求義大利政府出手，限制中資股東的影響力。

擁有150年歷史的倍耐力，是義大利知名輪胎品牌，也被義大利人視為國家驕傲，但在2015年以77億美元賣給中資中化集團後，許多義大利人都驚呆了，這筆交易除了引起西方關注，市場投資人更擔憂技術遭轉讓。

未料，倍耐力與中化歷經8年的美滿聯姻陷入危機。傳出普羅維拉日前搭私人飛機前往香港，與中化集團新董座李凡榮會面，試圖說服降低倍耐力持股到10%，但李凡榮拒絕，並稱自己沒有決定權。

因此，普羅維拉本周警告羅馬當局，「中國人很危險」，公司的未來正受到威脅，並要求政府政府出手，限制中資股東中化的影響力。

據了解，為了避免倍耐力遭他國掌控，義大利政府正在進行相關評估，並在6月底前做出決定，對一些具有戰略性產業的企業採取限制措施，包括限制中化對倍耐力人事任命的話語權、禁止中化做出關鍵決策的否決權、賦予義大利投資者否決權等。