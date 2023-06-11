現代人擔心隔夜菜有毒，但經過研究發現，煮熟後的青菜置於冰箱，隔夜並不會產生毒素，醫師表示，米飯類反是更容易產生毒素的食物，曾有一名30幾歲、腎功能不佳的男子，某天因吃到腐壞的米飯，嚴重腹痛、血壓驟降，險些洗腎。醫師說明，當人嚴重腹痛，恐致血壓驟降，若腎功能差者，會造成腎小管壞死，嚴重者必須終身洗腎。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》中表示，上述男子是全家一起誤食到腐敗的米飯，均食物中毒。該男子本身腎功能差，原本未達洗腎程度，當天因食物中毒、嚴重腹痛時，迷走神經太過興奮，導致血壓驟降，出現「休克型低血壓」，即當時收縮壓只剩62、舒張壓近40毫米汞柱。

他表示，腎臟功能差者，若血壓急遽至該男子的數值，會直接導致腎小管壞死、重創腎功能，嚴重者得終身洗腎。

江守山並表示，米飯若腐敗會產生仙人掌桿菌，產生可抗熱的內毒素，即使煮熟都無法消滅此菌，感染者會出現上吐下瀉等症狀，若此時血壓驟降，會嚴重傷害腎臟血管、造成腎臟永久性傷害。

他提醒，國外也曾出現多起類似案件，因此稱之為「炒飯症候群」，民眾千萬別輕忽食物中毒，嚴重可能會造成腎臟等器官敗壞，慘淪終身洗腎。