國民黨台北市議員鍾沛君遭宅神朱學恒兩度摟抱、強吻，事後朱學恒簽下切結書道歉，承諾從此戒酒。但是2周前，卻在自己的直播節目中與前立委郭正亮喝香檳。郭正亮10日晚間表示，朱學恒慶祝他退出民進黨，所以請他吃飯，就現場喝香檳，「我不知道他有這個」。

郭正亮10日在《TVBS戰情室》節目中表示，兩個禮拜前，朱學恒慶祝他退出民進黨，所以請他吃飯，就現場喝香檳，「我不知道他有這個」。朱學恒後來出事，就是因為沒履行他的承諾，他也不夠仔細，他應該跟鍾沛君保持距離，就是因為兩人又同台，鍾沛君才觸景生情，而且那天剛好在討論性騷，鍾沛君當然就忍不住了，是這樣爆出來的。

郭正亮覺得，事實上，鍾沛君對這件事也算厚道，去年10月發生時，剛好碰到她選舉，選後基本上還是可以揭露 ，但是當時她並沒有揭露。要不是這陣子爆發MeToo運動，這個氛圍感染到她，她不一定會這樣處理，所以她還是有一份厚道。

郭正亮認為，朱學恒第一要爭取鍾沛君的原諒，這是必然的。因為理論上告訴乃論，罪名我們也不確定，如果不僅只於性騷。有法律界的人在討論，這是不是強制行為，強制行為的追訴是20年，所以當然要爭取人家的原諒，因為這是告訴乃論。

郭正亮接著指出，第二是爭取社會的原諒，他建議朱學恒要做一些公益性質的活動，可是不是公眾性質的。要重返社會、要恢復公信力，這要有過程，沒那麼容易。

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