地中海飲食有益心臟健康，深得醫師與科學家稱讚，近年廣受歡迎。以色列研究人員最新研究發現，把地中海飲食稍微變化一下，對於肥胖者有個明顯的好處：大腦年齡變得更年輕。研究成果已登上國際期刊《eLife》。

學界已知肥胖與大腦老化速度超出預期有關，大腦年齡快速老化徵兆之一就是白質萎縮，白質萎縮會讓腦部不同區域訊息傳遞變差。英國《每日郵報》報導，以色列班古里昂大學（Ben-Gurion University of the Negev）研究人員發現，地中海飲食加上綠茶、核桃與一杯綠果昔（green smoothie，或稱綠拿鐵），能讓肥胖者降低身體質量指數（BMI），BMI每減少1%，受試者的大腦年齡就可減齡將近9個月。維持健康的體重、少吃加工食品與甜食飲料，對於維護大腦健康非常重要。

以色列研究發現，地中海飲食加上核桃，有助活化腦部年齡。（示意圖／Shutterstcok）

地中海飲食（Mediterranean diet），食材以蔬果與全穀類、橄欖油、富含油脂的魚肉、堅果種子、豆類為主，標榜攝取健康的油脂與蛋白質，少吃碳水化合物、乳製品、紅肉與酒精。近年諸多研究顯示這種飲食法能延年益壽，也可減緩體弱問題、預防癌症。現在好處又多了一樣，那就是有助減重。

研究人員找了102名肥胖者參與試驗，絕大多數為男性，平均年齡52歲，必須維持地中海飲食原則18個月，每天要攝取28克的核桃、3到4杯綠茶、100克綠果昔，同時不可攝取紅肉與甜食。受試者女性每天攝取熱量上限1200至1400大卡，男性上限1500至1800大卡，試驗期間可免費上健身房，每星期要從事3到4次有氧與阻力訓練，每次45到60分鐘，研究人員也鼓勵他們選擇中高強度的體能活動。

以色列研究發現，地中海飲食搭配綠茶，有助降低BMI，藉此可讓大腦回春。（示意圖／Shutterstock）

受試者會在試驗開始與結束時各做一次MRI（磁振造影）腦部掃描以計算「腦齡」。18個月試驗期結束後，56.8%的受試者腦部減齡程度超出預期；BMI每降1%，或達成相對應的體重減輕，腦部年齡可回春9個月。受試者BMI平均降低0.76個單位，減重2.3公斤，腰圍縮水5.39公分。

研究報告作者是班古里昂大學大腦與認知科學系的列瓦科夫博士（Dr Gidon Levakov）。他說，這項研究強調健康生活方式的重要，包括減少攝取加工食品、甜食、飲料，就能維護腦部健康。

研究發現，體重只要下降1%，就能讓腦部減齡9個月，這項發現令團隊大感振奮。

不過，科學家並未透過這項研究找出腦年齡變年輕之後是否影響受試者認知表現。此外，受試者多數為男性，而且缺少對照組，都是本研究的受限之處。