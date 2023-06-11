調查官余正煌提刑事自訴，控告前新竹市長林智堅涉侵害著作權案。調解成立，林智堅捐款30萬元，余正煌則撤回告訴。但是媒體人黃揚明爆料，余正煌原提出林智堅公開道歉、捐款200萬元，但林無法接受、並表明失業無收入，最後因為「林智堅身段很軟」，才答應放寬和解條件。國民黨青工會總會長滿志剛表示，余正煌將對於蕭律師及胡律師二人涉違反律師法及律師倫理部分，追究法律責任。

滿志剛10日在臉書貼文表示，經本人詢問余正煌，黃揚明所述是否為實？余正煌回覆黃揚明所寫內容全為其所告知，故均為事實。余正煌表示，對於律師蕭雄淋、胡中瑋二人涉違反律師法及律師倫理部分，將對其追究法律責任。

網友紛紛表示，「裝睡的人叫不醒，辛苦了」、「余正煌加油」、「掰了，無緣的桃園市長」、「好佳在沒給他當，不然繼新竹掩埋場之後，又多一個桃園掩埋場！」、「余正煌才是整件事的受害者，堅兒啊！你有什麼好說嘴的」、「抄跑堅真的一出現就金句連連」、「有人會好奇，這位去年7月之後就失業的被告，名片上的抬頭是什麼嗎？」