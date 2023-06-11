新北私幼餵藥案風暴擴大，對此，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜選舉、市政兩頭燒。他10日也在臉書上表示，「在白天的行程結束之後，我立刻直奔為板橋私立幼兒園事件專門設置的專案辦公室，緊盯運作情況」，同時也強調，「我不斷叮囑市府團隊，一定要做得更多、更周全」，引發討論。

侯友宜10日於臉書上發文表示，「身為一個父親，我深深了解那種為子女時刻擔心、惶恐不安的焦慮感是如何盤據在心頭，久久難以散去。在白天的行程結束之後，我立刻直奔為板橋私立幼兒園事件專門設置的專案辦公室，緊盯運作情況」，侯友宜也強調，「在這段時間，我不斷叮囑市府團隊，一定要做得更多、更周全。我責成教育局啟動專案辦公室，提供專案幼兒園的家長最完整的服務」。

侯友宜也提到，教育局安排了專業人員進駐，他們提供一對一和夜間諮詢的服務，全力協助幼童家長，包括媒合「就醫診療」、「就學安置」及「法律諮詢」等方面的需求，由專業輔導員協助家長解決問題及諮詢。專案辦公室一啟動，已經有家長陸續撥打電話尋求協助。

最後侯友宜也說，「明天，我們也將舉行第二場家長座談會，每個家庭的聲音我都十分重視，我們絕對全力以赴解決問題、守護好孩子們的健康，我們會陪著每一個家庭，一起度過這艱難的時刻」。