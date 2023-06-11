近幾年台灣發生多次大停電，也有數十次區域停電問題，台電也曾解釋是小動物等原因，但仍引發民眾不滿。台電9日發布「幾次大停電 為什麼台電說不缺電 90秒說給您聽」影片，解釋台灣停電是因「電網出了問題」。但網友對此說法並不滿意， 紛紛吐槽「有電但是偷藏起來」、「沒缺電幹嘛漲電價？」

經濟部政務次長、台電代理董事長曾文生在影片中，先代表台電針對幾次大停電表示深感抱歉，並指出「我們檢討，幾乎都是電網出了問題，系統當下是有電的，但是送不出去」。

曾文生續指，如果是缺電，應該是要會面對限電，1988至1996年間，台灣總共限電40次。

曾文生說，這幾年發生的是電網事故，台電公司即刻搶修，搶修後就會恢復供電，「如果是真的缺電，就算是線路修好後，也會供不了電」。曾文生坦言，「當然對民眾來講這些都是停電，但就解決問題來講，我們就不能錯誤理解問題，必須要對症下藥，讓供電品質更為穩定。」

曾文生提到，今年有幾個變電所發生故障，許多零件設備表定是今年更換，「我們檢討，如果早一點更換，就不會發生這些事故」，所以台電公司最近也在調整進度，希望更換的速度可以再快一點。

曾文生強調，「強化電網韌性，台電公司正在加速進行中，因為我們知道，穩定供電是台電的責任。」

對於台電的專業解釋，網友也吐槽，「有電但是偷藏起來」、「理工科都知道電壓不穩就設備容易壞」、「有沒有缺電心知肚明 拍片浪費錢幹嘛」、「沒缺電那你漲什麼電價？」「不希望台灣變成詐騙之島」、「成立電網國家隊，經費3000億」。