就業保險法規定每年應收保險費10％及歷年經費執行賸餘額度可用來執行包括「僱用安定措施」等就業促進措施，據統計，至今結餘已達144億元，但除了僱用安定施外，包括特定對象僱用獎助、在職訓練、失業者職前訓練等皆是使用同一筆費用，有學者坦言，這筆錢是救命錢，不是越早用越好。

勞動部曾在疫情期間透過就業安定基金實施與僱用安定措施相仿的「安心就業計畫」，據統計，3年以來花費金額達32.1億元。

銘傳大學法律系教授劉士豪表示，為在大量失業期間穩定勞工生活及勞僱關係，我國就業保險法設定不同的門檻，如可以因為大量失業時延長失業給付期間從6個月延長至9個月等，就業保險法的就業促進措施經費則為歷年累存，其中僱用安定措施原本設計為救命錢，不是越早用越好，現在放寬門檻應有其政策考量。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯則說，此次放寬至有必要且經諮詢會開會決議即可施行，並刪除薪資減幅門檻，「整體而言沒有太大問題」，且還可以公告行業、範圍及勞工限制，施行時間原則最長為1年，並非無止盡的現金支出。

但孫友聯也說，如果面臨如經濟大幅度衰退致使經費不足以支出等情況，是否調整現行就業保險法費率也是可以討論。