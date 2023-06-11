在台中市北區國民運動中心游泳競賽館舉辦的全國中正盃游泳錦標賽，10日在男子及女子50公尺仰式產生兩項新大會紀錄，分別是18及以上歲級女子組廖祐菲、15到17歲級男子組吳亮昀，廖祐菲成績29秒82，吳亮昀成績則是25秒86。

中正盃10日賽程出現兩項破大會，15到17歲級男子組吳亮昀在50仰以25秒86打破大會紀錄，18及以上歲級女子組廖祐菲也以29秒82刷新大會紀錄，才高一的吳亮昀50仰成績已經直追全國紀錄保持者莊沐倫的25秒72，賽後吳亮昀謙虛表示，「仰式王」莊沐倫是他的偶像，並說：「不敢說何時能超越偶像，只希望成績可以慢慢都有突破，學長(指莊沐倫)是我無法突破的障礙！」

吳亮昀從3、4歲就開始跟著姐姐游泳，他補充：「我從小就愛玩水，因為我非常愛流汗，只要一到夏天我就只想泡在泳池裡。」原本是以自由式為主、仰式為輔，但沒想到慢慢仰式成績卻更好。今年因為年紀太小無法去杭州亞運，但其實我的終極目標是奧運！」

中正盃游泳錦標賽本屆賽事有將近800人參賽，台中市府運動局長李昱叡也代表台中市市長盧秀燕前往關心賽事情形，並與中華民國游泳協會副理事長許世彬交換意見，期盼未來持續攜手合作推游泳運動發展，積極打造交流平台，培育優秀運動人才，為國爭光。