現代人越來越冷漠，但也有部分原因是「碰瓷」事件越來越多導致。大陸一名老婦在路上摔倒，女大生見狀後上前攙扶，並且幫忙送醫，未料對方一口咬定「是妳推的」，從警局鬧到法院，最終結果卻讓人直呼太爽。

綜合陸媒報導，事件發生在湖南，當時一名婦人不小心摔倒，但一路上大家都當沒看到，逕自走過，女大生見狀後上前攙扶婦人，還帶著對方到醫院治療。

未料婦人抵達醫院後，開口並非道謝，而是指控女大生是推倒自己的兇手，趕來的兒媳也跟著死咬不放，還嗆「人不是妳推的，為何妳要幫忙送醫，不就是心虛嘛！」，女大生不甘受辱，錄下對話過程後報警並提告。

警方調閱監視器後，發現婦人是自己跌倒，證實婦人說謊，法院也宣判，婦人因年事已高，認知能力不足免罰，但作偽證的兒媳遭判居留10天，並賠償68000人民幣(約台幣30萬)的精神損失費，女大生則把錢捐給慈善組織。

大陸網友也大讚：「法官幹得好」、「惡有惡報」、「老人應該也要罰的，畢竟是主因」、「看到碰瓷的吃土就是開心」。