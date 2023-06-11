曾代表時代力量參選議員的劉仕傑，被一名女子指控曾經在車上對她強吻，劉仕傑關閉臉書並退黨。劉仕傑神隱2天後，透過臉書表示，對於過去的不成熟，忽略他人主觀感受及不慎造成的傷害，他深切反省自責，並向當事人表達最誠摯歉意，未來將終身自我警惕。

有女子日前發文透露，A男為職涯轉換問題邀她諮詢，並邀她上車聊天，不料A男聊到一半，突然用手臂扣住她的脖子、強拉強吻，另一隻手同時解皮帶、褲子的扣子，拉下拉鍊，硬把她的手拉去碰觸私處，使她當下備感噁心，而A男自稱是民進黨立委范雲的愛徒。

該文章透露A男從政後換了幾次政黨，且2度參選台北市議員沒選上，被認為是影射曾代表社民黨、時代力量參選台北市議員的劉仕傑，而劉也悄悄關閉臉書。

劉仕傑10日晚間在臉書表示，「對於過去的不成熟，忽略他人主觀感受及不慎造成的傷害，我深切反省自責，並向當事人表達最誠摯歉意，未來將終身自我警惕。」

劉仕傑說，與當事人係於工作場合認識，交流內容始於對人生及家庭的想法，互動中我並未隱瞞已婚事實，亦無騷擾意圖。「然以已婚身分跨越互動份際，我責無旁貸。」

他表示，基於個人生涯規畫，他去年選後離開政治工作，未來亦不再從事政治事務，臉書粉專也已關閉。從事公共及國際事務以來，向秉持初衷自我惕勵，感謝過去同行夥伴。未能持續戮力前行，深感抱歉。

劉仕傑最後表示，對於對家人朋友的傷害，餘生將勉力彌補，但盼奢見日出之時。家人一生但求平靜，「如今因我風波承受傷痛，我自當負起全責。」

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