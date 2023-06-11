綜藝天王吳宗憲10日聯手沈玉琳直播叫賣，近日性騷事件連環爆，有3個女兒的吳宗憲對女兒家教相當嚴苛，表示Sandy（吳姍儒）現在歸老公管，但以前規定她太陽下山前一定要回家，還爆料Sandy求學時曾遭到女同學騷擾的恐怖經驗。

吳宗憲表示Sandy以前讀書時曾被一位同性猛烈示愛，「對方一直要自殺，來跟她求愛，她就是因為這個原因，才倉促被我弄到西雅圖去讀書」。不過，他講完後下一秒又擔心女兒會生氣，「糟了她有沒有講過，我會被她罵」，笑虧「女兒比婆婆還兇」。

近日朱學恆因喝酒斷片，遭國民黨市議員鍾沛君指控性騷擾，他事後雖承認犯錯道歉，但仍止不住民眾怒火，吳宗憲被問此事時稱沒有看新聞，但認為朱學恆有道歉就好，「原諒他，人家也勇敢的道歉了。」

但吳宗憲表示自己喝醉就趕快回家睡覺，「要有節制，不要猛追酒，越喝越多，想要不出事都難。」沈玉琳補充說：「喝醉酒不能當藉口，我常常呼籲大家，要看看自己的酒量，如果酒量不好，喝多了就趕快回家吧。」

吳宗憲認為不只女生要小心，透露曾被多位女生騷擾，他根本沒見過對方，卻被造謠在追她們，怒批她們往臉上貼金，「夜路走多了，你一定會遇到鬼。」至於如何拿捏與女藝人的尺度，吳宗憲說：「講真心話，上了舞台就像打拳擊賽，你就一定要互毆，這是舞台上的表演，如果你不懂舞台上的表演，那就不要，但你下了這個舞台，你推我一下就可以告你，我就變成全世界最正經的人。」

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