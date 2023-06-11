中共官媒《央視》日前釋出一段影片，正在研製從「飛鴻」（FH）-97無人機機腹內置彈艙，投放「飛鴻」-901自殺無人機；據傳飛鴻-97是殲-20隱形戰機的忠誠僚機，未來將實現「有人-無人編隊」。對此，退役少將栗正傑10日就表示，「飛鴻-97還可以自我犧牲來攔截對方的飛彈，所以說這能力在抗干擾跟欺敵的效果會好很多」，引發討論。

栗正傑10日在中天節目《張雅婷辣晚報》中表示，「所謂隱形戰機在戰場上的一個功能，他主要扮演的角色，是踹門者的一種角色」，栗正傑提到，「現在這種殲-20的飛鴻-97，我覺得像是踹門者在前面的那種鑰匙一樣」，栗正傑指出，「而有無人機的殲-20一定是雙座型的，前面的飛行員飛自己本身的殲-20，後面的飛行員飛的是飛鴻-97這種無人機，他可以飛在殲-20前面」。

栗正傑強調，「若雷達都沒有發現到飛鴻-97，殲-20就可以跟在他後面，就很安全，但如果說一旦飛鴻-97被雷達鎖定之後，他自己本身就可以發射反輻射飛彈，專門追蹤雷達波打，這可以確保殲-20的安全，而在空戰的時候，變成兩架對一架，默契更夠，甚至飛鴻-97還可以自我犧牲來攔截對方的飛彈，所以說這能力在抗干擾跟欺敵的效果會好很多」。